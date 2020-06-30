İçişleri Bakanı Soylu, "(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu. Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...