Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, "(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu. Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 08:46
Sıradaki Haber
13 üniversitede yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz