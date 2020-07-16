Haber Giriş: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: 7 emniyet mensubu şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da düşen uçakta 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van’dan kalkan 2’si pilot 7 personelli insanlı keşif uçağı Gevaş civarında gözden kayboldu. Saat 03.00 civarında uçağımız Artos dağına dağa çarparak kırıma uğradı. 7 personel şehit oldu." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 04:58
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