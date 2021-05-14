Avusturya yönetiminin İsrail'e verdiği açık destek tepki çekti. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail’in yanında oldukları mesajını verdi.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021

Avusturya Başbakanı Kurz, Başbakanlık binasına çekilen İsrail bayrağının, İsrail'e destek niteliğinde olduğunu vurguladı.

Kurz, “İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak” ifadesini kullandı.

"İsrail'i Filistin halkına saldırılarını sürdürmeye teşvik eden şey budur"

Avusturya yönetiminin bu adımına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki gösterdi.

İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmeye teşvik eden şey budur" dedi.

Kalın, "Akıl ve ahlak anlayışına sahip Avusturyalıların ve Avrupalıların bu utanç verici politikayı reddedeceğini umuyorum" ifadesini kullandı.