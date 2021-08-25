Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 22:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Kalın: 24-36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olacak
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesiyle ilgili, "24-36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olacak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.
Sözcü Kalın, 2001 yılından bu yana Afganistan'da görev yapan Türk askerinin bölgeden tahliyesiyle ilgili, "24-36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olacak" dedi.
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