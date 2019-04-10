İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiasına ilişkin, "Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. 5 belediye başkan yardımcısı ve Hasan Akgün'ün ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır." dedi.

"AK Parti'ye oy verenler listeden düşürülmüş." diyen Uysal, şu açıklamalarda bulundu:

"Belediyeden eleman istenmiş ve belediyede işçi kadrosunda olan Mehmet Özgür Samanlı diye bir kişi orada işlem yapmış. Yapmış olduğu işlem sayısı, Nüfus Müdürlüğündeki diğer memurların yapmış olduğu işlem sayısının tam 4 katı. Günlük olarak diğer memurlar, 100 kayıt işlemi yaparken, o şahsın yaptığı kayıt işlemi sayısı 400 ve belediyeden sahte oluşturulan adreslere kayıt yapılan seçmenlerin tamamına yakını o şahıs üzerinden gitmiş."

Mevlüt Uysal, şöyle devam etti:

"Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum. Türkiye, seçim tarihi boyunca böyle bir organize işlem görmemiş. Soruşturma başladı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yani 8 ay içerisinde Büyükçekmece'de toplamda 11 bin 954 seçmen kayıtlardan düşürülmüştür."

Uysal, "Büyükçekmece'deki seçimler iptal edilirse, buradaki trafiğe baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri de bundan etkilenir." dedi.

Kaynak: AA