Haber Giriş: Kaynak: AA
İzne giden yaşlılardan huzurevi ücreti alınmayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevleri ile ilgilil açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılarımızdan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: huzurevileri covid-19 bakan selçukSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:49
Sıradaki Haber
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz