Hükümet, 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam teklifini 16 Ağustos'ta açıklamıştı. 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

Ancak zam oranı memur sendikalarını memnun etmedi.

Teklifin üzerine söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin yeterli olmadığını söylemiş yeni bir teklifi beklediklerini ifade etmişti.

Bunun üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber