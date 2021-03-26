Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hrant Dink davasında karar
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıklıyor. 76 sanıklı davada 13 firarinin dosyası ayrıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlanıyor.
Mahkeme, 76 sanıklı davada aralarında Fetullah Gülen'in de olduğu 13 firarinin dosyası ayırdı.
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