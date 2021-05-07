Uçak, helikopter, seyir füzeleri ve İHA'lar… Hiçbiri ondan kaçamıyor. Türkiye'nin kademeli hava savunma sistemi ailesinin alçak irtifa için üretilen üyesi 'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır.

Sistemin taşıyıcı platformu zırhlı ve paletli… Bu yüzden bir hava savunma sistemi için hayati öneme sahip hızlı mevzi değiştirme yeteneği bulunuyor ve yine aynı zamanda sahada hareketli birliklerin hava savunma ihtiyacını da karşılayabiliyor.

360 derece etkinlik, 4 hedefe ardışık ateşleme

Önleme menzili 15 kilometre olan sistem 360 derece etkinlik sağlıyor. Sistemde radar, elektro optik algılayıcılar ve füze rampaları tek bir araçta toplandı. Bu yüzden ‘Hisar-A’ sahada başka hiç bir araca ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor. Üzerindeki füze rampasında 4 füze 4 hedefe ardışık olarak ateşlenebiliyor.

Sistem yerli ve milli olarak üretiliyor. Böylece olası ambargolar üretimine engel oluşturmuyor. Ayrıca üretimi ile Türkiye'yi özgün entegre hava savunma sistemi geliştirebilen bir kaç ülke sınıfına sokuyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de ailenin en etkili üyesi olacak yüksek irtifa hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023 bitmeden hazır olacağını duyurdu.

Orta irtifada etkili HİSAR-O+ ile SİPER arasında da bir ara model üretilmesi planlanıyor.

Bu modelin 100 kilometre menzil, 20 kilometre irtifada etkili olması bekleniyor.

