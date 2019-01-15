Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in yarın başkent Ankara'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edilirken, Hırvat Cumhurbaşkanı'nın ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceği belirtildi.

Kolinda Grabar Kitarovic'in TBMM'de düzenlenecek çalışma toplantısına da katılacağı aktarılan açıklamada, Hırvat liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ve iki cumhurbaşkanının daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, ziyaret kapsamında iki ülke cumhurbaşkanının katılımıyla kültür ve sanat alanlarında 2019-2021 yıllarını kapsayan iş birliği programı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Hırvatistan İslam Birliği arasında Sisak İslam Kültür Merkezi İş Birliği Protokolü'nün de imzalanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA