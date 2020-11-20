Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
[Fotoğraf: AA]
Dİyarbakır HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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Etiketler: Son Dakika HDP Terör Örgütü
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