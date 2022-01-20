Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'te
[Kolaj: TRT Haber]
PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için başlatılan süreç devam ediyor. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel'e ait fezlekeleri görüşmek için bugün toplandı.
Karma Komisyon dosyayı gündemine alırsa, hazırlık komisyonu kurulacak.
5 kişilik hazırlık komisyonunun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm deliller ve belgeler incelenecek.
Bu süreçte partilerin tavrı da netleşiyor.
AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti evet oyu verecek.
Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa son sözü TBMM Genel Kurulu söyleyecek.
Oylamada dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkarsa Semra Güzel'in yargılanmasının önü açılmış olacak.
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