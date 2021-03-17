HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu...

Cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı iddiasını dile getirdi. Basın toplantılarında ve sosyal medya paylaşımlarıyla o iddiayı sık sık tekrarladı.

FETÖ'nün organize ettiği çevrim içi toplantıya katıldı. PKK/KCK propagandasından da 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezasını onadı. Onama kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

Dosyası kabarık: FETÖ, PKK, çıplak arama iddiaları

Gergerlioğlu 2018'de HDP'den milletvekili seçildi, Meclis'e girdi. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaptı. O paylaşımların bazıları soruşturmaya döndü.

Adı pek çok olayla da gündeme geldi. Firari FETÖ'cülerle çevrim içi buluşması buna bir örnek.

Gergerlioğlu milletvekili olmasına rağmen Türkiye aleyhine mesajların verildiği, kırmızı bültenle aranan FETÖ'cülerin de katıldığı toplantıya bağlandı.

O toplantı sonrası FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar üzerinden sosyal medyadan Türkiye'deki cezaevlerinde "çıplak arama yapıldığı" iddiası ortaya atıldı. HDP'li Gergerlioğlu, bu iddiaların savunucusu oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında HDP milletvekili Gergerlioğlu'nun da bulunduğu o sosyal medya hesaplarına soruşturma başlattı. Çünkü bu iddiayı ortaya atan sosyal medya hesaplarının FETÖ lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

Gara'daki şehitleri hakkında provokatif paylaşım

Sadece bu da değil.

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Gara'da 13 masumun PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yaptığı için de ayrıca soruşturma başlatıldı.

"FETÖ ile sürekli irtibat halinde"

Gergerlioğlu'nun adı FETÖ'nün eski istihbarat sorumlusunun itiraflarında da geçiyor. Örgütün eski MİT sorumlusunun ceza aldığı davanın gerekçeli kararındaki ifadeye göre Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ ile irtibat halinde.

İfadeye göre sıkıntısı olan FETÖ'cülerin Gergerlioğlu'na gitmeleri ve ona açıklama yaptırmaları talimatı verildi.

Karşılığında da Gergerlioğlu için sosyal medya üzerinden tebrik mesajı atmaları istendi.