HDP heyeti CHP'yi ziyaret etti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezi'ne geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen HDP heyetinin gündeminde görevlendirme yapılan belediyeler vardı.

Parti sözcüsü Faik Öztrak, ziyarete ilişkin açıklama yaptı. HDP'lilerin benzer görüşmeleri diğer partilerle de yapacağını söyledi.

Öztrak, "Eş Genel Başkan Sezai Temelli TBMM Başkanvekili Mithat Sancar. Grup başkan vekilleri Fatma Kurtulan ve Tunceli Milletvekili Ali Can Önlü’nün oluşturduğu üst düzeyde bir heyetti." dedi.

Faik Öztrak belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarını uygun bulmadıklarını bir kez daha belirtti:

"Sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duymak zorundadır. Herkes için hak-hukuk temelli vicdan siyasetimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: TRT Haber