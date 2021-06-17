Olay, Çankaya semtinde 32 iş yerinin bulunduğu iş hanının 2'nci katında yaşandı.

Tabancayla HDP İl Başkanlığı'na giren O.G., ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu parti çalışanı bir kadın hayatını kaybetti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokak giriş çıkışa kapatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasına giren silahlı saldırgan bir parti çalışanını öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.https://t.co/Pdw87SoG34 pic.twitter.com/zIdzI65oGp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2021

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüpheli O.G.'nin sağlık çalışanıyken istifa ettiği belirtildi. Şüphelinin psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.



Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.