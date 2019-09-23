Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"CHP ve İyi Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir, Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür."

Ayrıntılar geliyor...