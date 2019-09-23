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Hazine'den gizli görüşme açıklaması: IMF Temsilcileri uyarıldı23 Eylül 2019 Pazartesi 19:19 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:31
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığımızın bilgisi dışında görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, IMF Temsilcilerine gerekli uyarılar yapıldı." açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
"CHP ve İyi Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir, Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür."
Ayrıntılar geliyor...
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