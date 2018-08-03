  • 03 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.087
    EURO 5.894
  • BIST 95602.73
    ALTIN 197.392
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ABD açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ABD açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD ile Türkiye arasındaki görüşmeleri değerlendirdi. İki ülkenin çözüm yönünde bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hazine ve Maliye Bakanı Albayraktan ABD açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de katıldığı bir televizyon programında konuştu. 

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

"ABD ile ipler kopmaz"

"İki ülke çözüm yönünde bir irade ortaya koydu. ABD ile ipler hiçbir zaman kopmaz. Olumlu bir süreç var."

"Kamuda yüzde 30'a yakın tasarruf"

(Orta vadeli program)"Eylül ayının il yarısında açıklayacağız. Programın en önemli özelliği uyum. Kamuda yüzde 30'a yakın tasarruf hedefleniyor. Bakanlarla konuşarak tasarruf sürecini başlattık." dedi. 

"Enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz"

"Enflasyonda 2019 yılı itibariyle tek haneli rakamları göreceğiz. Enflasyonun, faizin aşağıya indiğini önümüzdeki dönemde göreceğiz."

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER