Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ABD açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de katıldığı bir televizyon programında konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"ABD ile ipler kopmaz"

"İki ülke çözüm yönünde bir irade ortaya koydu. ABD ile ipler hiçbir zaman kopmaz. Olumlu bir süreç var."

"Kamuda yüzde 30'a yakın tasarruf"

(Orta vadeli program)"Eylül ayının il yarısında açıklayacağız. Programın en önemli özelliği uyum. Kamuda yüzde 30'a yakın tasarruf hedefleniyor. Bakanlarla konuşarak tasarruf sürecini başlattık." dedi.

"Enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz"

"Enflasyonda 2019 yılı itibariyle tek haneli rakamları göreceğiz. Enflasyonun, faizin aşağıya indiğini önümüzdeki dönemde göreceğiz."

Kaynak: TRT Haber