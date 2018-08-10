Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Modeli'nin çerçevesini açıklıyor.
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 'Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklıyor
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