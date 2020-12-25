Hava yoluyla geleceklere PCR testi zorunluluğu
Koronavirüsle mücadele kapsamında, hava yoluyla Türkiye'ye gelecek yolculardan son 72 saatte alınmış PCR negatif sonuç belgesi istenecek.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Ekşi, yeni tip koronavirüs ile (COVID-19) mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın da doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren yurtdışından gelecekler için PCR testi zorunluluğuna geçileceğini duyurdu.
Bu kapsamda, 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolculardan uçuş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecek.
Artık PCR (-) testi zorunluluğu var.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 25, 2020
Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir.
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