Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekşi, yeni tip koronavirüs ile (COVID-19) mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın da doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren yurtdışından gelecekler için PCR testi zorunluluğuna geçileceğini duyurdu.

Bu kapsamda, 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolculardan uçuş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecek.