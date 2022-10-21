Özel ve devlet hastanelerinde SGK'ya fatura edilen MR ilaçları, CD, A4 kağıt, hasta önlüğü vb. malzemeleri çeşitli yöntemlerle kendi bünyelerine geçirip kamuyu dolandırdıkları belirlenen 13'ü sağlık çalışanı olmak 56 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

10 ilde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

71 ayrı suç eylemi bulunan şebekenin, ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemeyi yabancı uyruklu şahıslara sattığı, yüksek miktarda kamu zararı oluşturularak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.