Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/ttPa3GSg8j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019

Kaynak:TRT Haber