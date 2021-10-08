İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle 405 kilogram 600 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bilgi veren Soylu, 2 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Türk Polisi yakalar



Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle

4️⃣0️⃣5️⃣ kg 6️⃣0️⃣0️⃣ gram eroin yakalandı.



2 şüpheli gözaltında.



Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum pic.twitter.com/OCIxe3sh4U — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021

Soylu ikinci mesajında, Van Başkale'de, Emniyet Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerinin operasyonuyla da 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Van Başkale'de; Emniyet Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerimizin operasyonuyla;



753 paket halinde

3️⃣8️⃣3️⃣ kg 1️⃣2️⃣2️⃣ gr EROİN ele geçirildi.



5️⃣ şüpheli gözaltında.



Kahraman Polislerimizi ve Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum pic.twitter.com/2hZIyy4TAQ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021

İstanbul'da bir tırda 88 kilogram 900 gram eroin ele geçirildi

Soylu, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tıra yapılan operasyonda da 88 kilogram 900 gram eroin ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soylu, mesajında ayrıca emniyet teşkilatını tebrik etti.

Toplamda, 877 kilogram 622 gram eroin ele geçirildi, 8 şüpheli de yakalandı.

Hakkari Valiliği'nden açıklama

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Van Emniyet Müdürlüğü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda dün yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen bir araç tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının anlaşılması üzerine yapılan takipte söz konusu araca bir ikametten yükleme yapıldığı belirlendi.

Araç ve ikamette yapılan aramada 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

İki şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.