Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari ve Van'da 405,6 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (Twitter)]
Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle 405 kg 600 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle 405 kg 600 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından bilgi veren Soylu, 2 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Soylu, mesajında ayrıca emniyet teşkilatını tebrik etti.
Türk Polisi yakalar— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021
Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle
4️⃣0️⃣5️⃣ kg 6️⃣0️⃣0️⃣ gram eroin yakalandı.
2 şüpheli gözaltında.
Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum pic.twitter.com/OCIxe3sh4U
Etiketler: Hakkari Süleyman Soylu Uyuşturucu Van
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