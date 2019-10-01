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Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi01 Ekim 2019 Salı 23:53 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 00:10
Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Yurt içi ve yurt dışında güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama göre Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama şu şekilde:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: TRT Haber