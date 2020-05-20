"23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır.

Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır.

Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum.

Adil bir vicdana sahip olmayan hakimlerin elinde en iyi kanun bile bir zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalet güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz.

Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras tüm ömrünü adalete adamış tertemiz bir isim olacaktır.

İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız.

Ayrıntılar gelecek...