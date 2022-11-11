Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hablemitoğlu suikastı soruşturması: FETÖ elebaşı ve 9 şüpheli hakkında dava
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açtı.
Hablemitoğlu soruşturması iddianamesinde, FETÖ elebaşı Gülen, firari emekli albay Göktaş ile diğer şüpheliler, tasarlayarak öldürme, suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği ile suçlandı.
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