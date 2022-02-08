Hablemitoğlu suikastçısı Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi
Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.
Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusuna başlandığı öğrenildi.
Necip Hablemitoğlu suikastının, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi. Detayları @trthaber muhabiri Yiğitcan Karatepe aktardı.https://t.co/XQ3UnEfJvZ pic.twitter.com/i528XOB7Yu— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2022
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.
Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.
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