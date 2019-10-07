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Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaşan Yavuz sondaja başlıyor

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:26 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak." dedi.