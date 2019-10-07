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Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaşan Yavuz sondaja başlıyor07 Ekim 2019 Pazartesi 11:26 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:32
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını açıkladı.
Bakan Dönmez, Yavuz'un bugün ya da yarın yeni sondaja başlayacağı bilgisini verdi.
Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA