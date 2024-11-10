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Gündem
TRT Haber 10.11.2024 13:35

Güvenlik güçlerine saldıran 253 kişi yakalandı

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan yeni görevlendirmelerin ardından yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan 253 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerine saldıran 253 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan yeni görevlendirmelerin ardından yapılan yasa dışı eylemlerde çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı:

"Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226’sı terör suçlarından, 27’si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevli Memura Mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden; 33’ü tutuklandı."

37’si hakkında adli kontrol kararı ve 3’ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

 

 

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