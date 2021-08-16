Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Günlük vefat 165
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 16 bin 642 kişi iyileşti, 165 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var." dedi.
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