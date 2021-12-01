Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Letsatsı-Duba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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