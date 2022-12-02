İstanbul polisi, hayali ihracat, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçları kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Hazırlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişliği raporu neticesinde tespiti yapılan suçlara karışarak kamuyu yaklaşık 73 milyon TL zarara uğratan şüpheliler belirlendi.

Farklı gümrük müdürlüklerinde görevli 12 gümrük memuru, 11 gümrük müşaviri ve 29 firma sahibi olmak üzere 52 şüphelinin adresine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde baskın yapıldı.

İstanbul merkezli toplamda 15 ilde (Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Artvin, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Malatya, Muğla, Balıkesir, Batman, İzmir, Manisa) düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şahısların yakalaması ve suç konuları ile ilgili arama işlemleri devam ediyor.