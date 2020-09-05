Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Göztepe Şehir Hastanesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanenin inşasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hastanemizde hizmet verecek sağlık personelimize başarılar diliyorum. Bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hıcamızı rahmetle yad ediyorum. Hocamız ülkemizin fikir hayatına değerli katlılar sağlamış bir dava adamıdır. Hayatının son anına kadar ülkesi için çalışmış, çeşitli görevler üstlenmiştir. Türkiye'yi milletimizin değerlerini tahrip ederek yıkmaya çalışanlara karşı verdiği mücadele hocamızın gönüllerde yaşamasını sağlayacaktır. 4 sene önce son yolculuğuna uğurladığımız hocamızın ismini böyle bir esere verdik.

"Türkiye salgını 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşıladı"

Sağlık yatırımlarının anlamı koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşılmıştır. Yere göğe sığdırılamayan bazı devletlerin ne kadar sıkıntılar yaşadığı ortaya çıkmıştır. Türkiye salgını 40 bin yoğun bakım yatağı 246 bin yatak kapasitesi 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı ve en önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır. Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik.

Bugün hizmete açtığımız 758 yatak kapasiteli Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın hastanesiyle ülke genelinde 16 şehir hastanesini açmış bulunuyoruz.

Depreme karşı özel olarak izolatörlü inşa edilen bu hastanelerin tamamı her türlü tehlikede Allah'ın izniyle dimdik ayakta kalacaktır.

Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Bu vesileyle vatandaşlarımızı TMM olarak ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına daha titiz bir şekilde riayete davet ediyorum. Maalesef bilim bu hastalığa henüz bir çare üretememiştir. Bu alandaki bilgili hocalarımız, bakanımız sürekli söylemelerine rağmen maalesef Türkiye'nin 4 bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın kurallarına uymalıyız. Biz halkımızı seviyoruz ve onlarıns ağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Aksi taktirde hem kendimiz hem sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan bir tehdidin kapısını açmış oluruz.

Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz. Doktorlarımız, sağlık memurlarımız hepsi gece gündüz demeden çalışıyor. Onların bu gayretlerine vatandaşlarımız da uymalı. Onların hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz. Salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum. Bu seferberlik dışarda ve içerdeki seferberliklerimiz kadar önemlidir.

Her alanda ülkemize kazandırdıklarımız yeni dönemin altyapısıdır.

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