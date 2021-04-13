Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yapacak. Kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

Tam kapanma olacak mı?

Bakan Koca, bilim kurulu toplantısından sonra tam kapanmaya ilişkin, "Bilim Kurulu öneri anlamında alternatifli yaklaşımlarını ortaya koydu. Bunları ben Kabine’de sunmuş olacağım" dedi.

Paket servise geçiliyor

Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek.

Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.

Bu arada Ramazan ayının ilk günü olan bugün itibarıyla yeme içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek.

Açık veya kapalı alanlarda masada müşteri kabul edilmeyecek. İçişleri Bakanlığı, Kabine toplantısının ardından detaylara ilişkin genelge yayımlayacak.

Vaka tablosuna bakılacak

Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak.

Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

Yüz yüze eğitim

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek.

Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.

Koronavirüs aşısı

Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek..