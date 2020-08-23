Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu. Araçlar sürüklendi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5'i jandarma toplam 12 kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

127 kişi kurtarıldı

Soylu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kaybolan bir jandarma ve 2 vatandaşın cansız bedenine ulaştıklarını belirtti, "Şu ana kadar 127 vatandaşımız kurtarıldı" bilgisini verdi.

"Kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok"

Bakan Soylu, "Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır. Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurum'un şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemede bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.

Giresun'daki sel felaketi

Dereli ilçesinde derenin taşması sonucu çarşı su altında kaldı. İlçede etkili olan yağmurla dere taşarak ilçe merkezine bastı.

Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Doğankent ilçesinde ise su baskınları yaşandı. Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu dere yatağındaki evler boşaltıldı.