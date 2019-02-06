Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Albayrak, "Belediyeler hızlı refleks gösterecek, spekülatörlerin gıdayı oyuncak etmesine izin verilmeyecek" dedi.

Gıda fiyatlarındaki artış

Tarladan sofraya bütünleşik bir yapı, büyükşehirlerde tanzim satış merkezleri kurulacak.

Afetlerin gıda fiyatlarına etkisi

Ziraat Bankası paket açıklayacak, seracılık modernizasyonu için kredi verecek

Seçim sonrası IMF’ye gidilecek iddiası

İhtiyaç yok, tartışmayı gerektirecek bir durum da yok, muhalefet köşeye sıkıştığında konu değiştiriyor. Ne seçimle ne de başka bir şekilde IMF gündemde yok.

İş Bankası’ndaki CHP hisseleri

Dönüşüm olursa yatırımcı ve sahiplik nezdinde güçlü bir yapı ortaya çıkar, güven verecek süreç oluşturur.

Ekonomideki gelişmeler

Türkiye her mikroba karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği sürecin içinden geçti, korkumuz, kaygımız yok. Krizlerden daha az etkilenilmesi için çok güçlü adımlar atıyoruz. Bu yıl büyümede yüzde 2,3 hedefini tutturacağız, 2018’den derslerin çıkarıldığı yapısal dönüşüm ve reformların ortaya konduğu bir yıl olacak. Ekonomik göstergeler seçim sonrası için hızlı ve güçlü bir toparlanmanın işaretlerini veriyor. Seçim dönemine girdik ekonomideki birçok parametrede iyileşmeyi nisanda göreceğiz.

Bankacılık sistemi

Bankacılık birilerinin paralarını toplayıp üzerine oturma yeri değil.

Kaynak: TRT Haber