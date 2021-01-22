Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gezi Parkı davasındaki beraat kararları bozuldu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozdu. Eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi.
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