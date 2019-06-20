Gündem

Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

20 Haziran 2019 Perşembe 10:13 - Son Güncelleme 20 Haziran 2019 Perşembe 10:24

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklanıyor.

İşte Genelkurmay çatı davasında verilen cezalar: -Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. -Darbe bildirisinde imzası olan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. -Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. -Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. -Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. -Dönemin Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Eski Kurmay Albay Ali Yazıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. -Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. -FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. -TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. -Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet aldı. -Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı. Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.