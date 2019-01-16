Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite toplantısı için Brüksel'de.

Orgeneral Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile öğleden sonra bir araya gelmesi planlanıyor. İki mevkidaşın gündemi Suriye'deki son gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde karara varılan Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ele alınacak. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili süreç de masada olacak.

Dunford, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği açıklandıktan hemen sonra, Orgeneral Güler ile 8 Ocak'ta Ankara'da görüşmüştü.

Kaynak: TRT Haber