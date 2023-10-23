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Gündem
TRT Haber 23.10.2023 10:43

Gazze'ye yardım taşıyan bir askeri uçak daha yola çıktı

Gazze'ye çoğunluğu sağlık malzemelerinden oluşan yardım paketlerini ulaştırmak için Mısır'a gidecek olan bir askeri uçak daha yola çıktı. Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçakların hazırlıkları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait ilk uçak, Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan Mısır'a hareket etti. Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçaklarımızın hazırlık faaliyetleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 388 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması Milli Savunma Bakanlığı Mısır
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