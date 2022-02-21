Gaziantep'teki dava 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklardan biri duruşmaya SEGBİS üzerinden katılırken 5 sanık duruşma salonuna getirildi.

Duruşmayı minik Asiye ile annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş de takip etti.

Mahkeme heyeti sanık ve tanıkların ifadesini aldı.

Duruşma savcısı, sanıkların müştekiler üzerinde baskı kurması ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme 4 sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi gözeterek tahliyelerine karar verdi ve davayı erteledi.

Mahkeme dosyayı, uzlaştırma komisyonuna gönderdi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilmişti.