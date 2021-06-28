Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara'da TSK ve MİT'ten operasyon: Sözde özel güç etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da MİT destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiğinin belirlendiğini açıkladı.
Bakanlık, dün Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Bakanlıktan operasyonla ilgili yeni bir açıklama geldi.
MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.#MSB #TSK https://t.co/0xveXIhzdG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2021
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