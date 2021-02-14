Şehit Hüseyin Sarı'nın naaşı, ambulansla getirildiği Kahramanmaraş'ta aile fertlerinin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Habibe Öçal ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Sarı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının yarın Ulu Camide kılınacak öğle namazına müteakip düzenlenecek tören sonrası Şeyhdil Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Aydın Köse'nin naaşı Adıyaman'a getirildi

Şehit Aydın Köse'nin naaşı, ambulansla getirildiği Kahta ilçesinde aile fertlerinin yanı sıra Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Aydın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu ağıt, tekbir ve salavatlarla Kahta Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın öğle namazına müteakip Salkımbağı Köyü'nde törenle defnedilmesi bekleniyor.