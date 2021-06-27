Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.

Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.