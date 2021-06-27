Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.
Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021
Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sntwK7PLJ7
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