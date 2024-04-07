Galatasaray Başkanı Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Yakışmadı

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Gol santrası yapmayan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali"

Dursun Özbek açıklamasında; "Üzülerek söylüyorum, böyle bir durumu beklemiyorduk. Şanlıurfa'daki taraftarlara derbi izletmektense acayip saçmasapan şeyler yaşadık. Çok önemli bir kupa bu, 100. yıl kupası. Bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken, hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Bu maçın geliri depremzedelere yardım olarak gidecekti. Bir taraf dolu, diğer taraf boş. Ben çok üzüldüm. Dünyaya rezil olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu bunların ötesinde. U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Bu çocukları niye alet ediyorsunuz kendi amaçlarınıza? Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Bu şekle getirmenin kime faydası oldu? Önümüzdeki günler, daha da gerginleşecek. Ben bu gerginliğin bitmesi taraftarıyım. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. İnsanların bir sefer daha düşünmesini isterim. Hiç güzel olmadı." dedi.

"Böyle olmasını beklemiyorduk"

Galatasaray Başkanı sözlerinin devamında; "Ben protokole geldim. Fenerbahçe'den bir yönetici oraya gelmedi. Normalde oraya gelmeleri gerekiyordu. O kadar çok senaryo söylendi ki, böyle olmasını beklemiyorduk. İki üç gündür buradayım. Böyle sevgi görmedim. Urfalılar bizi bağrına bastı." ifadelerini kullandı.

"Federasyonun kararına saygı duymak lazım"

Dursun Özbek federasyonun seçim kararı hakkında; "Federasyonun seçime gitmesi öngörülüyordu. Federasyon da gerekeni yaptı. Hayırlı olsun. Birdenbire bugünden yarına olmaz. 100'den fazla kişiyi seçeceğiz. Bence aradaki zaman makuldür. Herkes şunu anlamalı. Erken seçim kararını federasyon alabilir. Federasyon bu kararı almış ve açıklamış. 20 gün mü çok önemli bir federasyon için. Federasyonun kararına da saygı duymak lazım. Daha önlerinde uzun bir süre varken, bu kararı aldılar. Federasyonun kararının sorgulanmasının altında başka maksat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dursun Özbek; "Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Ben Galatasaray Başkanı olarak tüm spor paydaşlarını aklıselim davranmaya çağırıyorum." açıklamasını yaptı.