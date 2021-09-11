Başkent Bişkek'teki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile uçakla ülkenin kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrine geçti.

Türk heyetini, Issık Göl Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Almambet Şıkmamatov ve Issık Göl Bölge Valisi Mirbek Kojoyev karşıladı.

Cumhurbaşkanı Caparov da Oktay ve beraberindeki heyeti Devlet Konuk Evi'nde kabul etti.

Caparov, sıcak karşıladığı Fuat Oktay için "Ala-Too topraklarına geldiğiniz için memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz!" dedi.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra ilişkilerin seyrinin iyi olduğuna işaret eden Caparov, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu" sözlerini kullandı.

"Türkiye bizim için kardeş ve dost ülkedir"

Türk kardeşlerini her zaman kabul etmeye hazır olduklarını belirten Caparov, "Türkiye bizim için stratejik ortaklıktan öte kardeş ve dost ülkedir" diye konuştu.

Caparov, kendisinin resmi ziyaret için gittiği Ankara'da çok sıcak ve üst düzeyde karşılayan mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan'ın zor dönemlerinde Türkiye'nin desteğini yakından hissettiklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye olarak, Kırgızistan'ın her alanda güçlü olması için daima yanındadır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Caparov'a, ailesine ve Kırgız halkına selamını ileterek konuşmasına başladı.

Kırgızistan'a iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek için geldiklerini belirten Oktay, Kırgızistan'ın 30'uncu bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.

Oktay, Kırgızistan'ın her alanda güçlü olması için Türkiye olarak daima yanlarında olduklarının altını çizdi.

Görüşme basına kapalı devam etti.