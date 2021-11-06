TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, çalışmayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fabrika"nın 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve yarım milyon belgenin büyük bir titizlikle incelenmesiyle hazırlandığını duyurdu.

Sobacı, "Fabrika"nın uluslararası terörün finanse edilmesinin arkasındaki kirli ilişki ağını ortaya çıkardığını kaydetti.

TRT World, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Suriye'deki Lafarge çimento fabrikası, Fransız istihbarat servisleri tarafından kılıf olarak kullanılırken DEAŞ'ı nasıl finanse etti?" sorusuna yer verdi.

Fabrika'nın ilk bölümü, 12 Kasım Cuma 21.00'de, ikinci bölümü 13 Kasım Cumartesi 21.00'de TRT Haber'de Türkçe ve TRT World'de İngilizce olarak yayınlanacak.

2 yıl boyunca yarım milyon belgenin büyük bir titizlikle incelenmesiyle hazırlanan The Factory, uluslararası terörün finanse edilmesinin arkasındaki kirli ilişki ağını ortaya çıkarıyor.

İlk Bölüm: 12 Kasım Cuma, 21.00'de.

İkinci Bölüm: 13 Kasım Cumartesi, 21.00'de Trt Haber'de pic.twitter.com/zFpQIeUYHl — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) November 6, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da belgeselle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Altun, paylaşımında, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel; “The Factory” 12 Kasım’da TRT Haber'de" ifadelerini kullandı.