Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı31 Ekim 2019 Perşembe 19:43 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 19:53
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransız Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine de iletilmiştir." denildi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Bakanlığa çağrılan büyükelçiye, Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul edilen karara karşı Tükiye'nin tepkisi iletildi.
Sembolik tasarıya 121 evet
Fransa Ulusal Meclisi, dün, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan sembolik karar tasarısını 121 "evet" oyuyla kabul etti.
Ulusal Meclis'te, Barış Pınarı Harekatı kınandı ve tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.
Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istenirken "Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riskini artırdığı iddia edildi.
Kaynak: TRT Haber