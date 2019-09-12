Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.

TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Fırat'ın doğusunda 4. hava devriyesi başladı. Türk ve ABD’li yetkililer hava devriyesi için bir araya geldi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/TfbgwN1Ic3 pic.twitter.com/YkSnN2plXH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Eylül 2019

Kaynak: AA