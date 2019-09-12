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Fırat'ın doğusunda dördüncü hava devriyesi başladı12 Eylül 2019 Perşembe 10:59 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 11:23
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak hava devriyesi başladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı.
Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.
TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.
Fırat'ın doğusunda 4. hava devriyesi başladı. Türk ve ABD’li yetkililer hava devriyesi için bir araya geldi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/TfbgwN1Ic3 pic.twitter.com/YkSnN2plXH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Eylül 2019
Kaynak: AA