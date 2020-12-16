Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ...

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de, Türkiye sınırına yakın bu bölgeleri teröristlerden arındırdı.

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Son 2 ayda 200 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgelere sızma girişiminde bulunan teröristlere de darbe üstüne darbe indiriliyor. Sadece son 2 ayda bu bölgelerde etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 200’e ulaştı. Öte yandan Türkiye’den Suriye’deki evlerine dönen sivillerin sayısı ise 430 bini buldu.

125 eylem ve saldırı girişimi engellendi

Alınan önlemler sayesinde iki ayda 13 bombalı araç etkisiz hale getirildi. Fırat’ın doğusu ve batısında 125 eylem ve saldırı girişimi önlendi.

Haseke ve Rakka’nın kuzeyinden Barış Pınarı bölgesine; Halep’in Tel Rıf'at ilçesinden de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine yasadışı geçişe izin verilmedi.

PKK/YPG’li teröristler ise bölgeyi terk etmemek için her yolu deniyor.

'PKK, herkesi kullanmaya çalışıyor'

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin ortaya koyduğu Barış Pınarı Harekatı son derece büyük bir etki üretti. PKK şu an açıkçası aklınca o şark kurnazlığı ile herkesi kullanmaya çalışıyor. ABD'ye vermiş olduğu hizmetin karşılığında Türkiye ile ABD'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Rejim ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyor."

Türk askeri ise bölgede huzurun korunması için elleri tetikte bekliyor.